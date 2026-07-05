Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Olay, Tersane plajında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına gelen Bayram Kahveci (33), uyarılara rağmen denize girdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre kayalıklardan suya atlayan şahıs, yükselen dalgalar nedeniyle kısa süre içinde gözden kayboldu.

YASAĞA RAĞMEN GİRDİĞİ DENİZDE GÖZDEN KAYBOLDU

Kahveci'yi kurtarmak için suya atlayan ve dalgalar sebebiyle zor anlar yaşayan arkadaşı ise kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Elverişsiz hava şartlarına rağmen ekiplerin arama faaliyetleri sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır