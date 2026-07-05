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Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta valilik tarafından alınan denize girme yasağına rağmen denize giren 33 yaşındaki şahıs dalgaların arasında kayboldu. Ekipler arama çalışmaları başlattı.

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Olay, Tersane plajında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına gelen Bayram Kahveci (33), uyarılara rağmen denize girdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre kayalıklardan suya atlayan şahıs, yükselen dalgalar nedeniyle kısa süre içinde gözden kayboldu.

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı 1

YASAĞA RAĞMEN GİRDİĞİ DENİZDE GÖZDEN KAYBOLDU

Kahveci'yi kurtarmak için suya atlayan ve dalgalar sebebiyle zor anlar yaşayan arkadaşı ise kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Elverişsiz hava şartlarına rağmen ekiplerin arama faaliyetleri sürüyor.

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak deniz boğulma
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