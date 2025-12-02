HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 02 Aralık Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Aralık 2025 Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 18°C civarında seyredecekken, gece sıcaklık 10°C'ye düşecek. 3 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek ve sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. 4 ve 5 Aralık tarihlerinde sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Aydın 02 Aralık Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Hava ılıman bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklığın 18°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. Nem oranı %74 ile %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 3.8 km ile 4.5 km arasında seyredecek. Gün doğumu saat 08:08'de, gün batımı saat 17:51'de olacak.

3 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 17°C ile 13°C arasında değişmesi öngörülüyor. 4 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 18°C ile 14°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 14°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 4 ve 5 Aralık tarihlerindeki sağanak yağışlar nedeniyle alternatif planlar yapmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.