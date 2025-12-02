Aydın 02 Aralık Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Hava ılıman bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklığın 18°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. Nem oranı %74 ile %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 3.8 km ile 4.5 km arasında seyredecek. Gün doğumu saat 08:08'de, gün batımı saat 17:51'de olacak.

3 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 17°C ile 13°C arasında değişmesi öngörülüyor. 4 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 18°C ile 14°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 14°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 4 ve 5 Aralık tarihlerindeki sağanak yağışlar nedeniyle alternatif planlar yapmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.