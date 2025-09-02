HABER

Aydın 02 Eylül Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu yazın son günlerine özgü sıcak ve güneşli.

Aydın 02 Eylül Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Aydın'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu yazın son günlerine özgü sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. Bu durum daha serin bir ortam sunacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %48 civarında kalacak. Bu koşullar, Aydın'ın tipik eylül havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunulacak.

3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 38°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 36°C civarında seyredecek. 5 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 34°C'ye düşmesi öngörülüyor. Gündüzleri sıcaklıklar yüksek, geceleri ise 18-19°C aralığında daha serin olacak. Rüzgar hızları gün içinde saatte 13-16 kilometre arasında değişecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönünden esecek. Nem oranları %28 ile %42 arasında değişerek hava koşullarının daha kuru olacağını gösterecek.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle su kaybı hızlanabilir. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Günlük aktiviteler sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Öğle saatlerindeki yüksek sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.

Aydın'da 2 Eylül 2025 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.

