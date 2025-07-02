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Aydın 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 37°C civarında olması bekleniyor.

Aydın 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 37°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü 36°C, 4 Temmuz Cuma günü 39°C ve 5 Temmuz Cumartesi günü 40°C civarında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu dönemlerde, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Mümkünse etkinlikler sabah veya akşam serinliğinde gerçekleştirilebilir. Tarım sektöründe çalışanların da güneşin en etkili olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, daha dikkatli olmaları önemlidir. Bu saatlerde çalışmamaları önerilir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması büyük önem taşır. Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcaklardan korunmaları ve yeterli sıvı almaları sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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