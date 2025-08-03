Aydın 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Sabah saatlerinde sıcaklık 25°C, gündüz 35°C, akşam 33°C ve gece 27°C civarında olacak. Hava az bulutlu ve rüzgarlı. Rüzgar batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %40 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 36°C civarında olacak. 5 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 35°C olarak öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle az bulutlu ve rüzgarlı olacak.

Aydın'da hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmanız gerektiğinde bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edin. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ve gölgeli alanlarda bulunmalarını sağlamak önemlidir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda toz ve alerjenlerin artabileceğini unutmayın. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler dışarı çıkarken maske takmalı veya kapalı alanlarda kalmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırabilir. Bu durum enerji kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutun. Klima kullanımını minimumda tutmalısınız.