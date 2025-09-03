Aydın 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 28 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C, 5 Eylül Cuma günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 19 kilometreye kadar çıkacak. Nem oranının %45 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak riskli olabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu zorlamamak da gereklidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.