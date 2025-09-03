HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Aydın 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Aydın'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 28 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C, 5 Eylül Cuma günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 19 kilometreye kadar çıkacak. Nem oranının %45 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak riskli olabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu zorlamamak da gereklidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber!YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber!
Yüksekova’da anız yangınıYüksekova’da anız yangını

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.