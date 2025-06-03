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Aydın 03 Haziran Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 29°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Aydın 03 Haziran Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 29°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. 4 Haziran Çarşamba günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece 16°C olarak devam edecek. 5 Haziran Perşembe günü de hava açık olacak. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalmaya devam edecek. 6 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C'ye ulaşacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında olacak.

Haziran ayı Aydın'da genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 26°C ile 32°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 20°C arasında seyreder. Yağış miktarı yılda yaklaşık 12 mm olup, Haziran ayında yağmurlu gün sayısı 2 civarındadır.

Bu dönemde, sıcaklıkların artmasıyla ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi de artar. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek ve şapka takmak da faydalıdır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bu süreçte bol su içmek gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemli bir husustur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması gerekmektedir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Hafif ve bol giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Haziran ayında hava koşulları genellikle sabah saatlerinde daha serin, öğle ve akşam saatlerinde ise daha sıcak olur. Günün farklı saatlerine uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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