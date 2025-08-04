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Aydın 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Aydın ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Aydın 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü sıcaklık 40°C'ye çıkacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise 42°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar için risk taşıyor.

Sıcak hava koşulları, vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmek, vücudun serin kalmasını sağlar. Bol su içmek, vücudun su dengesini korur. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların sıcak saatlerde evde kalmaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Güneşe çıkarken şapka takmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığı için yararlıdır.

Bu önlemler, bireysel sağlığı korumaya ve olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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