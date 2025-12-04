HABER

Aydın 04 Aralık Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın’da 4 Aralık 2025 Perşembe günü değişken hava durumu bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C seviyelerinde, gece ise 14°C'ye düşmesi öngörülüyor. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi planlanıyor. 6 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 16°C, gece 11°C olacak. Aydınlıların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbir almaları önemlidir.

Aydın'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17°C civarında. Gece ise 14°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı orta seviyelerde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında dalgalanmalar görülecek. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gündüz yine 17°C. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyesinde kalacak. 6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 11°C olacak.

7 Aralık Pazar günü hava daha sakin olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklık gündüz 17°C, gece ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Ani sıcaklık değişimlerine karşı da tedbir alınması önem taşımaktadır. Özellikle Perşembe ve Cumartesi günleri yağmur su birikintilerine dikkat edilmeli. Aydınlıların değişken hava koşullarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

hava durumu Aydın
