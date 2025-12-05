Aydın 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 5 Aralık 2025 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 16°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %75 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızının ise 23.3 km/saat olacağı öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:10 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 17:52'dir.

Cumartesi günü hava koşullarının bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların 16°C civarında kalması öngörülüyor. Nem oranının %86 düzeyine ulaşması tahmin ediliyor. Pazar günü ise bölgesel düzensiz yağmur yağışlarının etkili olacağı düşünülüyor. Sıcaklıkların 11°C civarında olacağı belirlenmiştir.

Bu dönemde su birikintilerinin oluşabileceğini unutmamak önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuzlaşabileceği dikkat edilmelidir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerekiyor. Yaya olarak dışarı çıkarken su birikintilerine dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek tavsiye edilir. Yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Acil durum kitlerini kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.