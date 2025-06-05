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Aydın 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Aydın 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Aydın'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C'dir.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava koşullarının yine açık ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 30°C civarına çıkması, gece sıcaklıklarının ise 16-17°C arasında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı düşünülüyor.

Aydın'da Haziran ayında genellikle 2 yağmurlu gün ve 12.9 güneşli saat bulunmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneşten kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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