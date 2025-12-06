HABER

Aydın 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmur ve sağanak yağışlarla başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %87 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı 2.9 km/saat olacak. Pazar günü bulutlar arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu devam edecek. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında seyredecek.

Doğukan Akbayır

Aydın'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, günün ilk saatlerinde hafif yağmurlu olacaktır. Ardından kısa süreli sağanak yağışlar beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 11°C ile 16°C arasında değişmesi öngörülmektedir. Nem oranının ise %87 civarında olması beklenmektedir. Rüzgar hızı 2.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Pazar günü hava koşullarında iyileşme görülmesi bekleniyor. Bulutlu bir başlangıcın ardından güneş geri dönecektir. Hava sıcaklıkları 11°C ile 18°C arasında seyredecektir. Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecektir. Salı ve Çarşamba günleri de genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu hava devam edecektir. Sıcaklıklar 8°C ile 17°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedbir alması önerilir.

