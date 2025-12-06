HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bafra’da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında farklı suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Bafra’da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmada hakkında farklı suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.A. (39), 4 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma, 2 ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan C.A., işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardıKuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Minibüsle çarpışarak hurdaya dönen TOFAŞ’taki 2 kişi yaralandıMinibüsle çarpışarak hurdaya dönen TOFAŞ’taki 2 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.