Bafra’da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmada hakkında farklı suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.A. (39), 4 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma, 2 ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan C.A., işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA