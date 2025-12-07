HABER

Aydın 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 7 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 15°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranının %77 olarak tahmin edildiği günde, rüzgar hızı ise 9.7 km/h ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde 8 Aralık'ta hava sıcaklığının 16°C, 9 Aralık'ta ise 13°C olması bekleniyor. Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı dikkatli olmada fayda var. Yanınızda yağmurluk bulundurmanız önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. 8 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 16°C olması öngörülüyor. 9 Aralık Salı günü ise sıcaklık 13°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olabileceği unutulmamalıdır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar vardır. Ayrıca, nem oranı yüksek günlerde astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilmektedir.

