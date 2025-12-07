Aydın 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranı %77 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.7 km/h şeklinde ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:08, gün batımı saati 17:47'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. 8 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 16°C olması öngörülüyor. 9 Aralık Salı günü ise sıcaklık 13°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olabileceği unutulmamalıdır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar vardır. Ayrıca, nem oranı yüksek günlerde astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilmektedir.