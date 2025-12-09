Aydın 09 Aralık Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden 15-30 km/saat hızla esecek. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati 17:51 olarak bekleniyor.

10 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 16°C ile 17°C arasında olacak. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklık 17°C civarında olacak. Her iki gün de açık ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden 10-15 km/saat hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Havanın hafif rüzgarla kuzeyden esmesi, hava kalitesini olumlu etkileyecek seviyede kalacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz.