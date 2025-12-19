HABER

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran açıklama! 'Askeri operasyona' yeşil ışık

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ederken savaş ihtimali de güçleniyor. Washington'ın Venezuela'ya yönelik yaptırımları da her geçen sıkılaşıyor. Son olarak Trump, olası bir savaş ihtimali hakkında dünyayı ayağa kaldıran bir ifadede bulundu. Kendisine yöneltilen askeri operasyon ihtimaline yeşil ışık yaktı!

NBC News'a telefonla bağlanan Trump, ABD-Venezuela gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Venezuela'ya karşı askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek, daha fazla petrol tankerlerine el konulacağına işaret etti. Bunun zamanı sorulduğunda Trump, "Duruma bağlı. Denize açılmaya devam edecek kadar aptal olurlarsa bizim limanlarımızdan birine dönüş yaparlar." yanıtını verdi.

HEDEF MADURO MU?

Trump, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmenin nihai hedefi olup olmadığına" ilişkin soruyu yanıtsız bırakarak, "O, benim ne istediğimi tam olarak biliyor. Herkesten daha iyi biliyor." dedi.

"HİÇ GÖRMEDİKLERİ BİR ŞOK YAŞAYACAKLAR"

Trump, 16 Aralık'ta Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını belirterek, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

TRUMP TALİMATI VERDİ: 'TAMAMI BLOKE EDİLİYOR'

Bu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini belirten Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

DERHAL ABD'YE İADE EDİLMELİDİR

Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD'ye iade edilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

