Yeni aldığı otomobilinden alevler yükseldi, yangını söndürdü

Olay, saat 15.30’da Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Münzevi Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yıldırım, 10 gün önce satın aldığı otomobille yola çıktı. Bir süre sonra araçtan alevler yükselmeye başladı. Yıldırım, aracı yolun kenarına çekti. Esnaf da yangın söndürme tüpleriyle Yıldırım’ın yardımına koştu. Mehmet Yıldırım, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Araç, sahibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi. Aracın söndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hareket halindeyken birden tutuşma başladı"

Yaşadığı anları anlatan araç sahibi Mehmet Yıldırım, "Hareket halindeyken birden tutuşma başladı. 1 hafta - 10 gün oldu aracı alalı. Bilmem hareket halindeydik, birden tutuşmaya başladı zaten direk indik esnaf sağ olsun yangın tüpü getirdiler, söndürdük. Allah razı olsun esnaftan, hepsi koşup geldi. Komple motor değişecek" dedi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır