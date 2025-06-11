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Aydın 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 11 Haziran Çarşamba hava durumu yağmurlu olacak.

Aydın 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında bekleniyor. Haziran ayının ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece ise 19.8°C'dir.

12 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklıklarının 31°C, gece sıcaklıklarının ise 18°C olması bekleniyor. Yağmur devam edecek. 13 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıklarının 32°C, gece sıcaklığının 18°C civarında olması öngörülüyor. Yine yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü ise hava koşullarının açması ve gündüz sıcaklıklarının 32°C, gece sıcaklıklarının 18°C civarında olması beklenmektedir.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama 12 güneşli gün yaşanıyor. Gündüzleri ortalama 12.9 saat güneş ışığı var. Gece sıcaklıkları ise ortalama 19.8°C civarındadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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