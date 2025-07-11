Aydın 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 36°C olarak başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C'ye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranının %23 civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 42°C'ye çıkacak. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 44°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Bu sıcak hava koşullarında, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların su kaynaklarını verimli kullanmaları önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması gerekiyor. Sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi de önem taşır. Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, açık hava faaliyetleri serin saatlere kaydırılmalıdır. Bol su tüketimi de önemlidir. Güneş ışığından korunma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Sıcak hava dalgalarının uzun süreli etkileri göz önüne alındığında, enerji tüketiminin artması söz konusudur. Su kaynaklarının azalması gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Enerji verimliliği önlemlerinin alınması ve su tasarrufu yöntemlerinin uygulanması çevre ve ekonomi açısından faydalı olacaktır.