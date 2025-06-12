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Aydın 12 Haziran Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Aydın 12 Haziran Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. Haziran ayında Aydın'da ortalama gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 18°C civarındadır.

13 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece sıcaklığının ise 18°C olması bekleniyor. Hava bu günde yağmurlu olacak. 14 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 15 Haziran Pazar günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 18°C olarak tahmin ediliyor.

Haziran ayı boyunca Aydın'da yağış miktarı yaklaşık 10 mm’dir. Nem oranı ise %50 civarındadır. Aydın'da Haziran ayında ortalama sıcaklık değerleri bu şekilde devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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