Aydın 12 Haziran Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. Haziran ayında Aydın'da ortalama gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 18°C civarındadır.

13 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece sıcaklığının ise 18°C olması bekleniyor. Hava bu günde yağmurlu olacak. 14 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 15 Haziran Pazar günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 18°C olarak tahmin ediliyor.

Haziran ayı boyunca Aydın'da yağış miktarı yaklaşık 10 mm’dir. Nem oranı ise %50 civarındadır. Aydın'da Haziran ayında ortalama sıcaklık değerleri bu şekilde devam edecektir.