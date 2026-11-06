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Bakan Gürlek: “İçimizde yanlış yapan hiç kimseyi barındırmayız”

Bakan Gürlek Mardin'de yaptığı açıklamada, “Şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız” dedi. “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Gürlek, silah bırakmanın ilgili devlet kurumlarınca teyit edileceğini söyledi.

Bakan Gürlek: “İçimizde yanlış yapan hiç kimseyi barındırmayız”
Mehmet Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Mardin İl Başkanlığı ziyaretinde yolsuzluklara karşı taviz verilmeyeceği mesajını verdi. Gürlek, “Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Mardin’e gelen Gürlek, İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışının ardından parti teşkilatıyla buluştu.

“HESABIMIZI YALNIZCA MİLLETE VERİRİZ”

Muhalefetin bir bölümünü yolsuzlukları savunmakla suçlayan Gürlek, “Kendi göbeğimizi kendimiz keser, hesabımızı yalnızca millete veririz” dedi. Millet için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Gürlek, sorumluların mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“KİMSEYLE PAZARLIK YAPMADIK, YAPMAYIZ”

“Terörsüz Türkiye” sürecinde yol haritasının açık olduğunu vurgulayan Gürlek, içeride ve dışarıda terör unsurlarının silah bırakması gerektiğini belirtti. Huzur ve güvenliği tehdit eden şartların ortadan kalkmasının ilgili devlet kurumlarınca teyit edileceğini ifade ederek, “Biz kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız” diye konuştu.

Bakan Işıkhan ise AK Parti’nin milletle kurduğu bağa vurgu yaptı. Ekonomiden istihdama ve sosyal güvenliğe kadar her alanda Türkiye’yi ileri taşımak için çalıştıklarını söyledi.

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Akın Gürlek
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