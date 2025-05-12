Aydın 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19,9°C ile 26,2°C arasında olacak. Ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20,3°C ile 26,9°C arasında seyredecek. Orta kuvvetli yağmurlar görülebilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 20,9°C ile 27,4°C arasında olacak. Bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 21,6°C ile 28,2°C arasında olacak. Orta kuvvetli yağmurlar devam edebilir.

13 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 20,7°C ile 27,6°C arasında olacak. Orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 21°C ile 27°C arasında seyredecek. Bölgesel düzensiz yağmurlar görülebilir. 15 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 21°C ile 27°C arasında olacak. Orta kuvvetli yağmurlar devam edebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı dikkate alınmalıdır. Özellikle yağmurlu saatlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların 20°C ile 28°C arasında değişmesi gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatlık sağlar. Akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedileceğinden yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda vardır.