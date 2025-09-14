HABER

Aydın 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 36°C, 16 Eylül Salı günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 20 kilometreye kadar çıkacak. Nem oranının %50'nin üzerinde olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda olacakların güneş çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışacakların gölgelik alanlarda bulunması büyük bir gerekliliktir. Ayrıca bol su tüketimi de büyük önem taşır.

Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte, açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir. Yangın riski olan bölgelerde dikkatli olunması gerekmektedir. Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar ve çocuklar için serin ve gölgelik alanlarda bulunmak faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

