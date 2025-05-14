Aydın 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, gündüz 27°C, gece 14°C civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak ve yağış beklenmiyor.

15 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklıkları gündüz 27°C, gece 13°C civarında olacak. Açık hava koşulları devam edecek. 16 Mayıs Cuma günü ise gündüz sıcaklıkları 27°C, gece 14°C seviyelerinde olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla, güneşe maruz kalma süresi uzayabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Bol su tüketmek de faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artması, alerjik reaksiyonların da artmasına neden olabilir. Alerjiye yatkın kişilerin gerekli önlemleri almaları ve doktor tavsiyesi doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir.