Aydın 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Temmuz Pazartesi 2025 günü yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 43°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Gece ise sıcaklığın 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

15 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 41°C'ye düşmesi ve hafif yağmur ihtimali bulunması öngörülmektedir. 17 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması ve güneşli bir gün geçmesi tahmin ediliyor.

Bu süreçte yüksek sıcaklıklar ve güneşli koşullar çok önem taşıyor. Vatandaşların güneş ışınlarından korunmaları gerekiyor. Bol su tüketimi de büyük önem taşıyor. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunulmamalı. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetlerin seçilmesi faydalı olacaktır.