Aydın 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olarak tahmin edilmektedir.

Doğukan Akbayır

Aydın'da 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 17°C civarlarında olacaktır. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 4.7 km hızla esecek. Nem oranı ise %39 civarında beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecektir. 16 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 29°C olması öngörülmektedir. 17 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı ise 28°C civarında olacaktır. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacaktır.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olacakların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının en dik olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında gölgede kalmaları gerekmektedir. Bol su tüketmeleri de önerilmektedir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı olanların bu saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmaları önemlidir. Tarım ve inşaat gibi açık hava faaliyetleriyle uğraşanların gerekli önlemleri alarak çalışmalarını yapmaları gerekecektir.

