Aydın 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 20°C civarında, gece ise 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatıdan saatte yaklaşık 15 km hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı gündüz %64, akşam ise %73 civarında olacaktır.

16 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının 20°C olması bekleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklık 22°C civarında ölçülecek. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilmektedir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artar. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Örneğin, güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Rüzgar kuzeybatıdan eseceği için, rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde nem oranı yüksek olur. Terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır.

Aydın'da 15 Kasım'da ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gündüz saatlerinde güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih etmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.