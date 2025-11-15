HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. 16 ve 17 Kasım tarihlerinde sıcaklıkların 20°C ve 22°C olması bekleniyor. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava, uygun giysiler giymeyi gerektiriyor. Gündüzleri güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak önem taşıyor.

Aydın 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Aydın'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 20°C civarında, gece ise 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatıdan saatte yaklaşık 15 km hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı gündüz %64, akşam ise %73 civarında olacaktır.

16 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının 20°C olması bekleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklık 22°C civarında ölçülecek. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilmektedir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artar. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Örneğin, güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Rüzgar kuzeybatıdan eseceği için, rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde nem oranı yüksek olur. Terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır.

Aydın'da 15 Kasım'da ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gündüz saatlerinde güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih etmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildiFeci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... İstanbul'da yakalandı29 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... İstanbul'da yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.