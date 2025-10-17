HABER

Aydın 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 17 Ekim 2025 Cuma günü az bulutlu hava ve güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 14°C olacak. Nem oranı %55 ve rüzgar hızı 10.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hafta sonu sıcaklık 23-24°C civarında, nem oranı %60 seviyelerinde kalacak. Ancak 20 Ekim Pazartesi günü sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %55 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10.4 km/saat seviyesinde bekleniyor.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar günleri gündüz sıcaklık 23-24°C arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 14-15°C olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 7-8 km/saat olarak öngörülüyor.

20 Ekim Pazartesi günü Aydın'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak. Sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü fırtına olasılığı bulunuyor. Sıcaklık yağışla birlikte düşecek. Gündüz sıcaklık 24°C, geceyse 15°C civarına inecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Özellikle 20 Ekim Pazartesi için hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına beklentisi nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak amacıyla kat kat giyinmenizde yarar vardır. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek sağlığınız açısından önem taşır. Rüzgarlı ve yağmurlu havalarda açık alanlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güvenli alanlarda kalmak olası tehlikelerden korunmanıza yardımcı olur.

