Aydın 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %50 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

18 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında değişecektir. 19 Kasım Çarşamba günü de benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 16°C arasında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar gözlemlenebilir. Sıcaklıklar 23°C ile 16°C arasında devam edecektir.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılımandır. Yağışsız bir süreç öngörülmektedir. Ancak, 20 Kasım Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle tedbirli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olur. Dışarıda vakit geçireceklerin ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları gerekir.

Hava sıcaklıkları 16°C ile 23°C arasında değişecek. Kat kat giyinmek önemli. Üzerinizi değiştirebileceğiniz bir kat giysi bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı sizi koruyacaktır. Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava koşulları ılıman kalacaktır. Ancak, 20 Kasım'daki sağanak yağışlar için hazırlıklı olmakta fayda var.