Aydın 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %56 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 2.23 km olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

20 Kasım Perşembe günü hava daha da bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.52 km hızla esecek. 21 Kasım Cuma günü sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü sıcaklık ise 16°C ile 25°C arasında olacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yanında bir kat giysi bulundurmalı. Nem oranının yüksekliği, sabah saatlerinde sis oluşumuna yol açabilir. Bu durum, trafikte görüş mesafesini azaltabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları önemli. Gün boyunca yağış olmaması, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sağlar.