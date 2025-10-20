Aydın 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu kısa süreli sağanaklarla geçecek. Hava sıcaklıkları 19°C'ye kadar yükselecek. Düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Salı günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 14°C arasında değişecek. Çarşamba günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış görülebilir. Hava sıcaklıkları 21°C ile 15°C arasında olacak. Perşembe günü yer yer sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 20°C ile 15°C arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Yağışların artacağı öngörülmektedir. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışların artmasıyla su baskınları ve sel riski de yükseliyor. Bu nedenle alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar da önlem almalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani sıcaklık düşüşleri veya artışları için uygun giyim tercihi yapılmalıdır.

Yağışların artmasıyla trafik koşullarının da olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde sürücülerin hız limitlerine uymaları gerekiyor. Dikkatli seyahat etmek önemlidir. Bu önlemler sürücüler için güvenli bir yolculuk sağlayacaktır.