Aydın 20 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 28°C, gece en düşük sıcaklık ise 15°C olarak bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4.78 km hızla esecek. Nem oranının %34 civarında olması öngörülüyor.

21 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek 29°C, gece en düşük 15°C sıcaklıklar bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü de hava parçalı bulutlu geçecek. Gündüz en yüksek 28°C, gece en düşük 18°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Özellikle 20 Mayıs'ta gündüz sıcaklık 28°C, akşam saatlerinde ise 15°C'ye düşecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam ise serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Rüzgarın batı yönünden esmesi ve nem oranının %34 civarında olması, hava kalitesinin iyi olacağı anlamına geliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilmesi, akşamları ise serin havaya karşı hazırlıklı olunması önerilir.