Aydın 21 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Ekim 2025 Salı günü beklenen hava durumu, şiddetli sağanak yağışlar ve yüksek nem oranıyla dikkat çekiyor. Sıcaklık 14°C ile 18°C arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 1.6 km/s civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar ve 23 Ekim Perşembe günü yer yer yağışlar öngörülmektedir. Sürücülerin dikkatli olması, uygun giyim tercihleri yapması ve açık alanlardan uzak durması gerekiyor.

Hazar Gönüllü

Aydın'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehir genelinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 1.6 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:24. Gün batımı saati ise 18:25 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü, kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 15°C ile 19°C arasında değişecek. 24 Ekim Cuma günü değişken bulutluluk hakim olacak. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Bu şekilde, kazaların önlenmesine yardımcı olunabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile vücut ısısı hızla düşebilir. Uygun giyim tercihleri yapılmalıdır. Şiddetli yağışlar sırasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda kalınmalıdır. Bu önlemler, sağlık sorunlarının ve kazaların önüne geçilmesine katkı sağlar.

