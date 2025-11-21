Aydın 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %38 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar doğu-güneydoğudan saatte 2.37 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı ise 17:51 olarak bekleniyor.

Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklığın 14°C ile 22°C arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar güney-güneydoğudan saatte 4.71 km hızla esecek. Gün doğumu yine 07:53. Gün batımı 17:51 olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıkların 14°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %63 olarak tahmin ediliyor. Güneyden esecek rüzgar hızı 5.12 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı ise 17:51 olarak planlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağış ihtimalinin artacağı görülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Su geçirmez eşyaların bulundurulması faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanması açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirmek önerilir. Sıcaklıklar düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysilerin giyilmesi önemlidir. Bu durum, olası soğuk algınlıklarının önüne geçebilir.