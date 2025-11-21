HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Kasım 2025 günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişirken, nem oranı %38 seviyesinde tahmin ediliyor. Cumartesi günü kapalı hava bekleniyor. Sıcaklığın 14°C ile 22°C arasında olması öngörülüyor. Pazar günü de benzer bir hava durumu görülmesi muhtemel. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali artacak. Rüzgarın hızı ise sabah ve akşam saatlerinde dikkat gerektiriyor.

Aydın 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %38 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar doğu-güneydoğudan saatte 2.37 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı ise 17:51 olarak bekleniyor.

Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklığın 14°C ile 22°C arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar güney-güneydoğudan saatte 4.71 km hızla esecek. Gün doğumu yine 07:53. Gün batımı 17:51 olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıkların 14°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %63 olarak tahmin ediliyor. Güneyden esecek rüzgar hızı 5.12 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı ise 17:51 olarak planlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağış ihtimalinin artacağı görülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Su geçirmez eşyaların bulundurulması faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanması açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirmek önerilir. Sıcaklıklar düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysilerin giyilmesi önemlidir. Bu durum, olası soğuk algınlıklarının önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildiAdana’da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
Sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandıSobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.