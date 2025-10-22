HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Günlük sıcaklık 22°C civarında olacakken, gece sıcaklığının 14°C'ye düşmesi öngörülüyor. 23 Ekim'de sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C'ye düşecek. 24 Ekim'de hava 24°C ile daha sıcak olacak. 25 Ekim'de ise erken saatlerde sağanaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumu takip edilmeli.

Aydın 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %59 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.1 km/h olacak. Gün doğumu saati 07:25'tir. Gün batımı ise 18:24'te gerçekleşecek.

23 Ekim Perşembe günü hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar etkili olacaktır. Hava sıcaklığının 18°C civarına düşmesi öngörülüyor. 24 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 24°C'ye yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu gün daha sıcak bir hava yaşanacak. 25 Ekim Cumartesi günü ise, erken saatlerde sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 22°C civarında olacağı düşünülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyorEge’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış varMeteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.