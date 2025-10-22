Aydın 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %59 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.1 km/h olacak. Gün doğumu saati 07:25'tir. Gün batımı ise 18:24'te gerçekleşecek.

23 Ekim Perşembe günü hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar etkili olacaktır. Hava sıcaklığının 18°C civarına düşmesi öngörülüyor. 24 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 24°C'ye yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu gün daha sıcak bir hava yaşanacak. 25 Ekim Cumartesi günü ise, erken saatlerde sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 22°C civarında olacağı düşünülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önem taşımaktadır.