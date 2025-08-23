HABER

Aydın 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor.

Aydın 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 25°C seviyelerinde olacak. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gündüz %30, akşam %48, gece %69 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 39°C, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 37°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve bol su içmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının yükselmesini engelleyebilir.

Tarım faaliyetleri yürütenler için bu sıcaklıklar zorluklar oluşturabilir. Bitkilerin aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için sulama programlarını sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırmak faydalı olacaktır. Bu şekilde suyun buharlaşması azalır ve bitkiler daha verimli sulanır.

Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Klima veya vantilatör kullanmak bu süreçte faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek, ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

