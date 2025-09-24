Aydın 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Gündüz sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 16°C seviyelerine düşeceği tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 25 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 32°C olarak öngörülüyor. 26 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 30°C civarında olacak.

Bu sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekmektedir. Güneş çarpması riski bulunmaktadır. Koruyucu krem kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha uygun bir seçenek olabilir.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Aynı zamanda yazın tadını çıkarma fırsatınız olacaktır.