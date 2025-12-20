HABER

SON DAKİKA | Balıkesir'de İHA düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi... Karadeniz'de ve Kocaeli'nin İzmit ilçesine düşen insansız hava araçlarının (İHA) ardından bugün yine bir İHA daha Türkiye'ye düştü. Bu sefer Balıkesir'e düşen İHA'nın ilk görüntüleri geldi. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşların İHA'nın düştüğünü gördüğü ve jandarma ekiplerine haber verdiği öğrenildi. İHA, Ankara'ya incelenmek üzere yollandı. İşte tüm detaylar!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e ve Kocaeli'nin İzmit ilçesine düşen İHA'ların ardından bugün bir İHA daha düştü. Bu sefer Balıkesir'e düşen İHA'nın görüntüleri paylaşıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Balıkesir'de düşen İHA'ya ait ilk görüntüler geldi.

İşte o görüntüler:

SON DAKİKA | Balıkesir de İHA düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi 1

ÇİFTÇİLER BULDU

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

SON DAKİKA | Balıkesir de İHA düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi 2

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeili olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

SON DAKİKA | Balıkesir de İHA düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi 3

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İHA
