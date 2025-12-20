SON DAKİKA | Balıkesir'de İHA düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e ve Kocaeli'nin İzmit ilçesine düşen İHA'ların ardından bugün bir İHA daha düştü. Bu sefer Balıkesir'e düşen İHA'nın görüntüleri paylaşıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Balıkesir'de düşen İHA'ya ait ilk görüntüler geldi.

İşte o görüntüler:

ÇİFTÇİLER BULDU

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeili olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır