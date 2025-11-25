Aydın 25 Kasım Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak beklenmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacaktır. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı %73 seviyesinde. Rüzgar hızı 23 km/sa olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacaktır. 26 Kasım Çarşamba günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 21°C ile 16°C arasında değişecektir. 27 Kasım Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava ön görülmektedir. Sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında seyredecektir. 28 Kasım Cuma günü sağanak yağış beklenmektedir. Sıcaklık 22°C ile 14°C arasında olacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi, sıcaklıkların 19°C ile 12°C arasında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek de önem taşımaktadır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için uygun giyinmek gerekir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planlarınızı bu doğrultuda düzenlemeniz tavsiye edilir.