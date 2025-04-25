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Aydın 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı ortalama 23°C, gece sıcaklığı ise 10°C bekleniyor. Nisan ayında Aydın'da ortalama 65 mm yağış olacağı tahmin ediliyor. Bu ay genel olarak 6 yağmurlu gün yaşanıyor.

Aydın 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi'den 30 Nisan Çarşamba'ya kadar hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 23°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür. Hava koşullarının genel olarak stabil kalacağı öngörülüyor.

Nisan ayı boyunca Aydın'da ortalama 13 güneşli gün yaşanıyor. Nem oranı ise ortalama %63 seviyelerinde seyrediyor. Açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuluyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde UV endeksinin yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak önemlidir.

Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha serin havalar olabilir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının stabil olacağı öngörülse de, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde önlemler almak, olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu Aydın
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