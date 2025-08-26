Aydın 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla şekillenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %67 seviyelerinde tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 21°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise yine 38°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızları ve nem oranları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu yüksek sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve bol su içmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısının yükselmesini engelleyebilir. Tarım faaliyetleri yürütenler için bu sıcaklıklar zorluklar doğurabilir. Bitkilerin aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için sulama programlarını sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klima veya vantilatör kullanmak önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir.