ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Son günlerde yaşanan gelişmeler ABD'nin İran'a saldıracağı yönündeki iddiayı daha da güçlendirdi. İran'dan bugün gelen açıklama tansiyonu daha da yükseltti. Yaşanan gelişmeler sonrasında CENTCOM'un sosyal medyadan yaptığı açıklama dikkat çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz, ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" demişti.

İRAN'DAN SERT CEVAP

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin herhangi bir saldırısının "topyekün savaş" sayılacağını söyledi. Yetkili, "Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve en sert şekilde karşılık vereceğiz" uyarısını yapmıştı.

ORTA DOĞU'YA KONUŞLANDI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.

"ÇOK YAKINDAN İZLİYORUZ"

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de “Başkan Trump'ın dediği gibi, ‘İran'ı çok yakından izliyoruz.’ Ve Başkan Trump bir eylem Başkanıdır.” dedi.

Öte yandan BBC Türkçe'de yer alan habere göre geminin yer belirleme sinyali 20 Ocak'tan beri kapalı durumda.

1. VE 2. IRAK SAVAŞI'NDA DA BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD Donanması'nın internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre geminin katıldığı önemli görevler şunlar oldu:

1991'de Filipinler'de patlayan bir volkanın ardından 45 bin kişinin tahliyesinde rol aldı

1993'te 1. Irak Savaşı sırasında Irak'ın güneyinde uçuşa yasak bölge uygulaması için Basra Körfezi'ne gönderildi.

2002'de 2. Irak Savaşı için tekrar Basra Körfezi'ne gönderildi, savaşın ardından dönemin ABD Başkanı George Bush Mayıs 2003'e gemiyi ziyaret etmiş ve daha sonra çok tartışılacak "görev tamamlandı" yazılı bir pankart asılmıştı.

Gemi 2019'da "İran'a net ve kesin bir mesaj vermek için" Ortadoğu'ya gönderilmişti.

26 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
