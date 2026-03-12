HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yumaklı'dan Milli Parklar Kanunu ile ilgili paylaşım: "Eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Parklar Kanunu ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, "Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor; bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı'dan Milli Parklar Kanunu ile ilgili paylaşım: "Eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz"
Metin Yamaner

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, N sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Parklar Kanunu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor; bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren AK Parti ve MHP gruplarına, kıymetli milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı dan Milli Parklar Kanunu ile ilgili paylaşım: "Eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz" 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'deki mahkemeden Eylem Tok kararıABD'deki mahkemeden Eylem Tok kararı
Terör örgütü YPG elebaşlarından Salih Müslim öldüTerör örgütü YPG elebaşlarından Salih Müslim öldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.