Ateş hattında tansiyon yeniden tavan yaptı: ABD bölgeye konuşlandı! İran'dan 'Savaşa tam hazırlık' açıklaması

Washington-Tahran ateş hattında tansiyon yeniden tavan yaptı. ABD'nin bölgeye gönderdiği devasa uçak gemisi Orta Doğu'ya konuşlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Bir şey olursa onları yeryüzünden sileceğiz' açıklaması sonrası İran'dan bugün ABD'ye çok sert bir rest geldi. Tahran cephesi 'Savaşa tam hazır' olduklarını ifade etti. İşte yaşanan son gelişmeler!

TRUMP 'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz, ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" demişti.

IRAK'IN 2 KATI YIĞINAK YAPILDI

ABD'nin Irak için gönderdiği askeri gücün iki katını bölgeye yığınak yaptığı iddiaları da geçtiğimiz günlerde uluslararası basında gündem olmuştu.

"BİR ŞEY OLURSA ONLARI YERYÜZÜNDEN SİLECEKLER"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtmişti. Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." Demişti Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuşmuştu.

İRAN'DAN ABD'YE REST!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu’ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran’ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirterek, "Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıyayız. 12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD’nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve Haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" demişti.

ABD'DEN İRAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var" ifadelerini kullanırken İran ordusunun ise teyakkuz durumunu korduğu belirtiliyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X'te USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

İran'a olası bir saldırı ihtimali konuşulurken bölgeye gönderilen uçak gemisi dikkat çekti.

İRAN: "SAVAŞA TAM HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ"

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dış basında İran’a yönelik bir savaş algısı oluşturulduğunu ve bu şekilde İran halkının endişeye sevk edildiğini söyleyen Muhacerani, şunları kaydetti:

"Savaş tehdidi koşullarında savaş davullarının sesini dış basında duyabiliyoruz. Elbette bu tehditle ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de çok aşamalı bir savaşın içinde olduğumuzun farkındaydık.

Önceliğimiz sorunları diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak diğer seçenekler de gündemimizde yer alıyor. (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz."

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır