Aydın 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında hissedilecek. Gün boyunca sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %96 olacak. Rüzgar hızı ise 3.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:19'da olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 27 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında seyredecek. 28 Ekim Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu günkü sıcaklık 12°C ile 22°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Ekim Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Yağmurluk gibi koruyucu ekipmanların bulundurulması önemlidir. Ayrıca yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Pencerelerin ve kapıların sağlamlığı kontrol edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklar yapmak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.