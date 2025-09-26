HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 26 Eylül Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Aydın 26 Eylül Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Eylül 2025 Cuma günü, hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden esip, saatte 9 km ile 19 km arasında değişecek. Nem oranı sabah %80 olacak. Gündüz nem oranı %70'e düşecek. Akşam ve gece %80 ve %85 seviyelerine yükselebilir.

Önümüzdeki günlerde 27 Eylül Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 29°C civarında olması öngörülüyor. 28 Eylül Pazar günü ise hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 27°C seviyelerinde seyredecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava parlak bir şekilde güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında kalacak. 30 Eylül Salı günü, hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 28°C seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde, özellikle 27 Eylül Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşma riski taşıyor. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Vücut su kaybı yaşanabilir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandıFenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandı
Resmen tanıtıldı: ChatGPT'ye yeni özellik geldi!Resmen tanıtıldı: ChatGPT'ye yeni özellik geldi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.