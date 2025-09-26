Aydın 26 Eylül Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Eylül 2025 Cuma günü, hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden esip, saatte 9 km ile 19 km arasında değişecek. Nem oranı sabah %80 olacak. Gündüz nem oranı %70'e düşecek. Akşam ve gece %80 ve %85 seviyelerine yükselebilir.

Önümüzdeki günlerde 27 Eylül Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 29°C civarında olması öngörülüyor. 28 Eylül Pazar günü ise hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 27°C seviyelerinde seyredecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava parlak bir şekilde güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında kalacak. 30 Eylül Salı günü, hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 28°C seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde, özellikle 27 Eylül Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşma riski taşıyor. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Vücut su kaybı yaşanabilir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.