Aydın 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu bir atmosferle başlayacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %60 olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:59, gün batımı ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 27 Kasım Perşembe, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma, şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi, çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü, bir-iki kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Kasım Cuma günü beklenen şiddetli sağanak yağışlar, su baskınlarına neden olabilir. Ulaşımda aksamalarda yaşanabilir. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu günlerde açık alanlardan kaçınmalısınız. Kapalı mekanlarda vakit geçirmek daha güvenlidir. Hafta sonu hava koşullarının daha sakin olması bekleniyor. Hava durumunu düzenli kontrol etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.