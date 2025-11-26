HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu bir atmosferle başlayacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişirken, nem oranı %60 olacak. 27 Kasım Perşembe güneşli ve parçalı bulutlu, 28 Kasım Cuma şiddetli sağanak yağışlı, 29 Kasım Cumartesi çok bulutlu, 30 Kasım Pazar ise kısa süreli sağanak yağışlarla geçecek. Ani hava koşullarına hazırlıklı olmak, su baskınlarına karşı önlem almak önem taşıyor. Planlarınızı bu hava tahminlerine göre düzenleyin.

Aydın 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu bir atmosferle başlayacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %60 olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:59, gün batımı ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 27 Kasım Perşembe, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma, şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi, çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü, bir-iki kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Kasım Cuma günü beklenen şiddetli sağanak yağışlar, su baskınlarına neden olabilir. Ulaşımda aksamalarda yaşanabilir. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu günlerde açık alanlardan kaçınmalısınız. Kapalı mekanlarda vakit geçirmek daha güvenlidir. Hafta sonu hava koşullarının daha sakin olması bekleniyor. Hava durumunu düzenli kontrol etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.