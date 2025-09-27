Aydın 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %57 ile %74 arasında değişecek.

28 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 27°C'ye yükselecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü de hava sıcaklığı 27°C civarında kalacak. Parlak güneş ışığı altında açık bir hava öngörülüyor. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 28°C'ye yükselerek çoğunlukla güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli. Yağış beklenmemektedir. Sıcak günlerde güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmalısınız. Bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önleyecek. Serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Açık hava aktivitelerini sabah veya akşam serinliğinde yapabilirsiniz. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için bu önerilere dikkat etmelisiniz.