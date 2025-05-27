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Aydın 27 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 27 Mayıs Salı hava durumu gün boyunca orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla geçecek.

Aydın 27 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, gün boyunca orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 21.4°C, gece sıcaklığı ise 15.7°C civarında olacak. Bölgedeki nem oranı %59 seviyelerindedir. Rüzgar hızı 13.7 km/saat olarak beklenmektedir.

28 Mayıs Çarşamba'dan 30 Mayıs Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. Bu tarihlerde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21.4°C ile 21.4°C arasında, gece sıcaklıkları ise 15.1°C ile 15.3°C arasında değişecektir. Nem oranları %57 ile %60 arasında, rüzgar hızları ise 13.0 km/saat ile 15.8 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar nedeniyle dışarıda vakit geçirecekler, uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymelidir. Bu önlemler, ıslanmaktan korunmalarına yardımcı olacaktır. Yağışların yoğunluğu nedeniyle yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek önemlidir. Ayrıca, bölgede ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak da faydalı olacaktır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının yağışlı ve nemli olması öngörülmektedir. Bu durum, günlük yaşamı etkileyebilir. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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