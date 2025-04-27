Aydın 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

28 Nisan Pazartesi'den 30 Nisan Çarşamba'ya kadar hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C ile 24°C arasında, gece sıcaklıkları ise 10°C ile 12°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış olasılığı düşüktür. Aydın'da Nisan ayında genellikle 6 yağmurlu gün yaşanmaktadır.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için bu fırsatı değerlendirin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için önlemler almak önemlidir. Günlük aktiviteleriniz sırasında bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun bir üst bulundurmanız faydalı olacaktır.

Aydın'da Nisan ayı boyunca ortalama 10 güneşli gün yaşanmaktadır. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve keyifli bir hava beklenmektedir.